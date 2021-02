Jorge Salgado Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 15:04 | Atualizado 12/02/2021 15:30

Rio - Após duas reuniões, a cúpula do futebol do Vasco, ao lado do presidente Jorge Salgado se reuniram os jogadores e os membros da comissão técnica do clube carioca. Em uma conversa, as partes fecharam um planejamento para as últimas três rodadas do Brasileiro. O objetivo é evitar o quarto rebaixamento do Cruzmaltino para a Série B. Algumas decisões foram acordadas, entre elas está a ausência de folgas do elenco até o fim do Brasileirão. Os jogadores do elenco pediram para que o eventual bônus pela permanência na Série A seja dividido entre todos.

Em conversa com o portal "globoesporte.com", o diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro detalhou como foi a apresentação do chamado "Plano de 15 dias" ao grupo de jogadores e à comissão técnica cruzmaltina.

"Hoje no CT tivemos uma mobilização gigante de muitas pessoas do Vasco. O Salgado esteve aqui, o vice-presidente Osório também. Muitas pessoas do clube vieram aqui e conversaram com todos do elenco antes do treino. Foi uma conversa muito produtiva, uma conversa mesmo e não um discurso unilateral. Os jogadores participaram, contribuíram e dividiram as questões deles conosco. A gente já vem caminhando para isso, ainda que numa gestão super recente, mas criou-se ainda mais uma unidade maior", afirmou.

O dirigente ainda fez elogios pela postura dos jogadores cruzmaltinos pelo pedido de divisão da possível premiação, caso o Cruzmaltino consiga evitar o rebaixamento para a Série B.

"Para você ter uma ideia do caráter, perfil e preocupação desse elenco, houve uma conversa pós-jogo do Fortaleza onde partiu dos atletas uma solicitação de que esse bônus por resultado, quando alcançado, seja dividido por todos os funcionários do clube. Não falo só do futebol, falo de São Januário, base e etc. Partiu deles para que todos estejam na mesma página. Eles não estão preocupados com isso, estão abrindo mão de uma parte desse bônus para poder destinar a todas pessoas envolvidas, preocupadas e que vão dar força nesse momento", disse.

O Vasco enfrenta o Internacional, neste domingo, em São Januário, depois encara o Corinthians, fora de casa, e fecha a sua participação recebendo o Goiás. De acordo com o portal "Infobola", a equipe carioca tem 50% de risco de ser rebaixada para a Série B.