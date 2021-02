Roberto Dinamite Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 16:12

Rio - Ex-presidente do Vasco e um dos maiores ídolos da história do clube carioca, Roberto Dinamite, acredita que o Cruzmaltino tem totais condições de vender o Internacional no próximo domingo. O maior artilheiro da história do clube carioca aposta em uma boa atuação dos comandados de Luxemburgo em São Januário.

"Tô acreditando muito que nesse jogo contra o Inter o Vasco vai conseguir uma grande apresentação. Mas apresentação de superação, de vontade, de aplicação. Torço muito mesmo para que o Vasco consiga uma grande vitória, e continue na primeira divisão, que é o lugar que ele tem que estar", afirmou em participação no canal do YouTube "Atenção, Vascaínos".



No momento, o Cruzmaltino está na zona de rebaixamento e tem 50% de risco de cair para a Série B, de acordo com o matemático Tristão Garcia. No entanto, Dinamite confia na recuperação do Vasco.

"Eu acredito na permanência do Vasco na primeira divisão. Depende só do Vasco, dos seus jogadores. E o próprio Vanderlei, no comando, junto com eles, fazer a parte que é fundamental, que é ter muita garra, muita aplicação. Com equilíbrio, estar ligado o tempo todo, nos 90 minutos. Acho que esse é o caminho", disse.