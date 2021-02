Neto Borges Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 18:46

Rio - A partida entre Vasco e Internacional em São Januário teve polêmicas. A principal delas aconteceu no primeiro gol dos gaúchos. Após levantamento para a área, Rodrigo Dourado abriu o placar para os visitantes. A posição do volante colorado era bastante polêmica e o gol demorou a ser validado.

Publicidade

Após alguns minutos de indefinição da arbitragem o lance foi invalidado. A equipe que comanda o VAR percebeu um problema com o programa que traça as linhas no vídeo e determina se o lance estava ou não irregular. Com o erro na tecnologia, a decisão foi do árbitro da partida Flávio Rodrigues, sem a ajuda da cabine. O ocorrido irritou os jogadores do Vasco. O lateral Neto Borges se pronunciou ao fim do jogo.



"Era uma decisão para os dois times. Inaceitável o erro de arbitragem do jeito que foi no primeiro gol deles. Isso atrapalha, a gente estava com a cabeça boa, lutamos até o fim e infelizmente tomamos o segundo gol. Acho que a gente pode colocar na conta da arbitragem. Vamos continuar trabalhando para ganhar nossos jogos", afirmou.

Publicidade

Com o resultado, o Vasco permaneceu na zona de rebaixamento do Brasileiro faltando dois jogos para o fim da competição. O Cruzmaltino ainda enfrenta o Corinthians, em São Paulo, e o Goiás, em São Januário, para tentar reverter a situação.