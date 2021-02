Marcos Dias acerta renovação com o Vasco Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 11:01 | Atualizado 16/02/2021 11:02

Rio - O atacante Marcos Dias, de apenas 19 anos, é tratado como uma promessa do sub-20 do Vasco. Para não correr o risco de perdê-lo, o Cruzmaltino renovou seu contrato, que agora vai até agosto de 2022. A multa rescisória do jogador passa a ser de 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões).



Através das redes sociais, o jogador comemorou a renovação e prometeu "dar o melhor sempre".

"Muito feliz em renovar meu contrato. Agradeço ao Vasco da Gama pela confiança no meu trabalho. Vou dar o meu melhor sempre com essa camisa", escreveu.

Marcos Dias chegou às categorias de base do Vasco em março do ano passado e se adaptou rapidamente. Nascido na pequena cidade Formoso do Araguaia, no Tocantins, o atacante passou pelo Palmeiras, onde foi campeão mundial sub-17, antes de chegar ao Cruzmaltino. Pelo time carioca, foi artilheiro no Campeonato Brasileiro e no título da Copa do Brasil da categoria.

"Quando eu cheguei ao Vasco no começo do ano fiquei com medo de não conseguir me adaptar e entrosar com a equipe, mas o grupo agiu de uma forma maravilhosa, me acolheram muito bem e me trataram como se eu estivesse no elenco há anos", disse Marcos Dias em entrevista ao site "UOL" no começo do ano.