O jogador Felipe Melo, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador Germán Cano, do CR Vasco da Gama, durante partida válida pela trigésima terceira rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco) Cesar Greco

Por MH

Publicado 18/02/2021 20:01

Ainda sem saber se vai disputar a Série A ou a B em 2021, a direção do Vasco não tem se preocupado com possíveis renovações ou dispensas de jogadores. Esse tipo de avaliação só será realizada depois que o time definir o seu futuro no Campeonato Brasileiro. A estratégia faz sentido, uma vez que, em caso de queda, o orçamento para o futebol será muito menor na Segundona.

A maior preocupação gira em torno do atacante Germán Cano. Goleador da equipe no Brasileirão, com 13 gols, o argentino tem contrato com o Gigante da Colina até o fim de 2021, deseja permanecer em São Januário, mas um possível rebaixamento pode fazer com que o argentino deixe o clube. Aos 33 anos, ele sabe que não terá muito tempo para grandes contratos antes de pendurar as chuteiras.