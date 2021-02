Em 17º lugar, com 38 pontos, o Vasco voltou a jogar mal e precisa de um milagre para evitar o quarto rebaixamento ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 19:53

Rio - O Vasco está virtualmente rebaixado para a série B do Campeonato Brasileiro. Além da derrota do Fortaleza para o Fluminense, o clube também precisa tirar uma diferença de 12 gols para o Tricolor de Aço na última rodada. É o quarto descenso do Cruzmaltino em 12 anos. Após o empate em 0 a 0 contra Corinthians, o vice-presidente de comunicação, Danillo Bento, foi às redes sociais lamentar a queda do clube para a segunda divisão.



"É muito difícil falar depois de um dia triste como o de ontem. Aos vascaínos, venho colocar que a luta para recuperar o Vasco continua. Não esperem muletas ou busca de desculpas. Entramos para resgatar o Clube, sabíamos das dificuldades que teríamos e iremos conseguir. O que aconteceu só aumenta a carga de trabalho. Se a dedicação seria de 12 horas diárias, agora vai ser de 24 horas. Se seria de 24 horas, então o rendimento agora será dobrado. Temos um compromisso firmado com todo vascaíno", disse antes de completar:



"E mesmo em uma tarde trágica como a de ontem, terminamos o dia com a nossa esperança de um bom futuro vencendo mais um campeonato. Se é necessário reconstruir, passa obrigatoriamente pela valorização da nossa base. Forte, como o Vasco tem que ser e como será. Aos vascaínos que acham que poderíamos ter feito mais, ficam minhas desculpas. Nos dedicamos com tudo nesse pouquíssimo tempo que estamos a frente. Aos que confiam para resgatarmos o Vasco, podem ter a certeza que iremos retribuir. O Vasco tem e sempre terá jeito.", encerrou.