Referência no meio de campo, Benítez será um desfalque de peso do Vasco contra o Goiás RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Publicado 23/02/2021 20:14

Rio - Autor do gol da vitória sobre o Goiás, por 2 a 1, em Goiânia, Benítez terá uma despedida ainda mais melancólica do Campeonato Brasileiro. Com dores musculares, o apoiador não participou do treino realizado na tarde desta terça-feira, no CT do Almirante, e estará recuperado a tempo do reencontro com o Esmeraldino, quinta-feira, às 21h30, em São Januário.

Pelo mesmo motivo, o camisa 10 já havia desfalcado o Vasco no empate com o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena. O apoiador se queixou do problema depois do polêmico no jogo contra o Internacional, disputado há 10 dias, na Colina.

Desde então, o argentino iniciou o tratamento intensivo e foi preservado de todas as atividades com bola. Apesar do esforço de todo departamento médico, Benítez ainda não está 100% recuperado. Emprestado pelo Independiente, da Argentina, até junho, o apoiador tem o futuro incerto no clube. Com a considerável perda de receitas devido à iminente queda, calculado entre R$ 70 e R$ 100 milhões, o Vasco tem um acordo de compra dos direitos do camisa 10 com o clube argentino no valor aproximado de R$ 21 milhões.

Apesar das chances matemáticas, o Vasco está virtualmente rebaixado para a Série B do Brasileiro. Além da obrigação de vencer o Goiás, o clube precisa de uma improvável combinação de resultados, além de tirar uma diferença de 12 gols de saldo para o Fortaleza, que enfrenta o Fluminense, no Maracanã na última rodada.