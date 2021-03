Marcelo Cabo Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 20:22

Rio - Destaque do Atlético-GO no último Campeonato Brasileiro, o meio-campista Chico, pode reforçar o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem clube após não renovar com o Dragão, o jogador está sendo sondado pela diretoria vascaína, segundo informações do canal 'Atenção, Vascaínos!'. Marcelo Cabo, no técnico do Cruzmaltino, falou sobre o ex-comandado no clube goiano.

"Claro que todos jogadores do Atlético-GO fizeram grande competição, mas antes preciso fazer uma avaliação dos jogadores que estão aqui. O Chico fez um grande temporada, mas ainda não sentei com a diretoria para avaliar nomes. Agora que vamos fazer as avaliações", disse Marcelo Cabo durante a apresentação nesta terça-feira.



Brasileiro naturalizado sul-coreano, Chico também tem passagens por Atlético Sorocaba, Brasiliense, Tupi, XV de Piracicaba, Bragantino, Capivariano, Seoul E-Land, CRB, Pohang Steelers, Ceará e Mirassol. Nas 33 partidas realizadas com a equipe goiana no último Campeonato Brasileiro, Chico marcou um gol e deu seis assistências.