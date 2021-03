Por O Dia

Publicado 02/03/2021 16:22

O papel do Vasco caindo... pic.twitter.com/7KQg1PYJAC — Baú da Imprensa (@baudaimprensa) March 2, 2021

Pedrinho deixou um papel cair durante o sorteio da Copa do Brasil.



Adivinha de qual time era o papel?



Vasco da Gama.



É sério.



O Vasco caiu de novo, senhoras e senhores. pic.twitter.com/Bv3Qnoa1UH — Olé do Brasil (@Oledobrasil) March 2, 2021

Mano, o Pedrinho foi sortear o time na Copa do Brasil e deixou cair o papel no chão, era o Vasco kkkkkkkkkkkkkk — C RF (@CRaFadeJesus) March 2, 2021

Assistindo o sorteio, ai saiu caldense, e pensei, é a cara do Cruzeiro pegar um time daqui, o Pedrinho foi pegar a outra bolinha e o papel caiu, eu na hora falei, que não seja o Cruzeiro senão vai vir os memes, e era quem? O VASCO! Agradeci e ri, com respeito e alívio! — Hugão (@HugaoAE) March 2, 2021

E o papel do Vasco q caiu na hora de falar o nome... Nada mais representativo kkkkkkk — Leonrdo Cmpos (@leo_campos93) March 2, 2021

Rio - Um pequeno "acidente" divertiu os internautas que acompanhavam o sorteio da Copa do Brasil na tarde desta terça-feira. Ao sortear o nome do Vasco, o comentarista da TV Globo e ídolo cruzmaltino acabou deixando o papel com o nome do clube cair no chão, o que fez a Web relembrar a queda recente para a Série B.