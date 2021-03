Leonardo Gil Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - O meia argentino naturalizado chileno Leonardo Gil pode estar de saída do Vasco. Em entrevista ao portal chileno "AS Chile", o jogador, de 29 anos, comentou sobre ter sido ventilado no Colo Colo. O atleta afirmou que seria uma honra defender a equipe chilena.

"Se houver alguma oportunidade, seria uma honra para mim vestir a camisa do Colo Colo. É um clube muito grande, de muito prestígio, porém, até agora não houve nada de concreto. Precisaria falar com meus agentes", afirmou o jogador.



Léo Gil chegou ao Vasco na metade da temporada passada e tem contrato de empréstimo com o Cruzmaltino até o meio do ano. Ele entrou em campo em 23 jogos e não fez nenhum gol com a camisa do clube carioca.

O jogador fez carreira no futebol argentino, defendendo as equipes do CAI Patagônia, Olimpo, Estudiantes, Talleres e Rosário Central. Antes de chegar ao Vasco, ele atuou pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita, que é o clube responsável pelos seus direitos.