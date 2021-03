Pelé recebe homenagem do Vasco Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 12:49

Torcedor declarado do Vasco, Pelé foi homenageado e recebeu o título de sócio honorário do clube. O Rei do Futebol ainda ganhou um quadro e camisas personalizadas em celebração aos seus 80 anos.

Pelé é torcedor do Vasco desde a infância. A homenagem foi entregue no fim de janeiro e foi assinada pelo ex-presidente Alexandre Campello, sendo somente agora divulgada.



Pelé também recebeu um quadro com fotos dele quando vestiu a camisa vascaína. Isso aconteceu em 1957, quando ele tinha apenas 16 anos. Na época, o Vasco fez um combinado com o Santos para disputar um torneio amistoso no Maracanã. O Rei disputou três partidas e marcou cinco gols. Mais tarde, em 1969, quis o destino que o milésimo gol saísse contra o Vasco, também no estádio.



Entre os presentes que também foram entregues, duas camisas do clube. Uma branca com a 10 e Pelé escrito, e outra preta com o número 80, em referência à idade, e o nome Edson.