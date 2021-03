Leandro Castan recebe sondagens e deve deixar o Vasco

Leandro Castan lamentou o péssimo momento do Vasco, resultado da falhas gestões no passado, opina o capitão Luciano Belford/Agência O Dia

Rio - Capitão do Vasco e um dos principais nomes do elenco, o zagueiro Leandro Castan deve deixar o Vasco em breve. De acordo com o "UOL", o defensor tem recebido sondagens e pode nem iniciar a temporada de 2021 com a camisa cruzmaltina.

Castan e a diretoria do Vasco têm recebido consultas tanto de times da Série quanto de times do exterior, que buscam saber as condições para uma transferência imediata. Com contrato até o fim de 2022, sua permanência é considerada difícil nos bastidores, já que ele possui um alto salário.

Castan chegou ao Vasco em 2018 e se tornou uma das principais referências do elenco, assumindo a braçadeira de capitão. Dos mais de 400 jogos em sua carreira como profissional, 100 foram com a camisa do clube carioca.