Jorge Salgado Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 16:30 | Atualizado 06/03/2021 16:36

Rio - O Vasco se pronunciou em nota oficial neste sábado contra a possibilidade de retorno do público em jogos do Campeonato Carioca. O Cruzmaltino chamou o fato de 'discussão prematura' e ressaltou o atual momento em que o Brasil vive um novo agravamento da pandemia da Covid-19.

"O Vasco da Gama entende que o retorno de torcedores aos estádios é uma discussão prematura visto o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus no Brasil", afirmou o clube carioca em trecho do comunciado.

Publicidade

Neste sábado, as rodadas das Eliminatórias acabaram sendo canceladas pela Fifa e pela Conmebol. Sobre a possibilidade de uma paralisação do futebol brasileiro por completo, o Vasco afirmou que o momento ainda não exige tal decisão no país.



"O Vasco reforça ainda que defende a continuidade da competição estadual, haja visto que o Rio de Janeiro é um estado territorialmente pequeno, e que os deslocamentos da delegação cruzmaltina, e das demais equipes, não envolvem transporte aéreo ou uma logística de grande complexidade", finalizava a nota.