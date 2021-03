Apresentação Marcelo Cabo - 02/03/2021 RAFAEL RIBEIRO

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 09:44

Rio - A diretoria do Vasco tem se movimentado no mercado em busca de reforços para a disputa da Série B. Para firmar contratos curtos e de baixo custo, a intenção do clube é manter sempre o mesmo modelo em suas negociações: oferecer um salário-base que pode variar com o cumprimento de metas trimestrais. A informação é do "Globo Esporte".

O padrão já foi adotado nas contratações do zagueiro Ernando e do meia Marquinhos Gabriel, anunciados no último domingo. Nos dois casos, se os atletas atingirem um número de partidas no trimestre, ganham um bônus em sua remuneração.

A ideia da diretoria é repetir este modelo de negócio com todas as contratações desta temporada. Seria uma maneira de reduzir custos em meia a queda de receita em torno de R$ 100 milhões com o rebaixamento para a Série B.

Além de Ernando e Marquinhos Gabriel, já anunciados, o Vasco também avalia as contratações do zagueiro Jackson, do lateral Zeca e do atacante Wellington Nem.