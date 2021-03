Os laterais Henrique e Pikachu participam de treino: time faz ajuste para a Sula Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 10:32

Rio - O elenco principal do Vasco se reapresentará nesta segunda-feira com novidades. Fora dos planos do clubes, oito jogadores tiveram suas férias estendidas e não devem mais vestir a camisa cruzmaltina. São eles: Yago Pikachu, Henrique, Léo Gil, Lucas Santos, Marcos Jr., Neto Borges, Gustavo Torres e Werley.

Publicidade

Um dos mais longos, Pikachu foi avisado na última semana que não se reapresentaria e busca um novo clube. Léo Gil deve acertar com o Colo-Colo, Neto Borges retornar à Bélgica e Torres rescindir para assinar com o Atlético Nacional. Já Henrique, com contrato até agosto, deve ter sua saída antecipada.

Outros atletas, que tinham situação indefinida, devem se reapresentar novamente. São os casos de Leandro Castan, Fernando Miguel, Benítez, Cano, mas o martelo sobre a permanência ainda não está batido. Já Marquinhos Gabriel e Ernando, reforços para 2021, são aguardados na terça.

Publicidade

Veja a lista de atletas que se reapresentam nesta segunda:

Alexander

Andrey

Bruno Gomes

Caio Lopes

Carlinhos

Cayo Tenório

Fernando Miguel

Fintelman

Gabriel Pec

Germán Cano

Guilherme Carneiro

João Pedro

Juninho

Laranjeira

Leandro Castan

Léo Matos

Lucão

Martín Benitez

Matías Galarza

Miranda

MT

Ricardo Graça

Talles Magno

Tiago Reis

Ulisses

Vinícius

Weverton