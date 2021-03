Hayner, lateral do Cuiabá, está na mira do Vasco Divulgação

Publicado 08/03/2021 14:42

Rio - O Vasco segue em busca de reforçar para a temporada de 2021. Segundo o portal "UOL", o Cruzmaltino demonstrou interesse no lateral direito Hayner, de 25 anos, um dos destaques do Cuiabá na última temporada.

Hayner teve boas atuações pelo Cuiabá na campanha que resultou no acesso da equipe à Série A. Em novembro, ele rescindiu seu contrato com o clube e atualmente pertence ao Azuriz, time de empresários do Paraná. O Vasco, chegou a fazer uma sondagem pelo atleta em 2020, mas o vínculo com o time do Mato Grosso impediu uma negociação.

Até o momento, o Vasco já fechou as contratações do zagueiro Ernando e do meia Marquinhos Gabriel. O lateral Zeca, o zagueiro Jackson e o atacante Wellington Nem são outros nomes em pauta.