Marcelo Cabo comandou o primeiro treino à frente do Vasco, no CT do Almirante

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 19:41

Rio - Com a 'herança' de duas derrotas na Taça Guanabara, Marcelo Cabo deu início ao trabalho à frente do Vasco. Na reapresentação do elenco principal, na tarde desta segunda-feira, no CT do Almirante, o treinador teve o primeiro contato com os novos comandados após a triagem que excluiu nomes conhecidos do torcedor como Werley, Henrique, Neto Borges e Yago Pikachu, além de Marcelo Alves e Ygor Catatau, devolvidos ao Madureira.



Reformulação é a palavra de ordem na Colina. À espera do zagueiro Ernando, ex-Bahia, e do apoiador Marquinhos Gabriel, ex-Cruzeiro, o Gigante da Colina tem negociações bem encaminhadas com o lateral Zeca, do Internacional, e o atacante Wellington Nem, ex-Fluminense e livre no mercado desde agosto. De saída do Red Bull Bragantino, Morato é outro nome que interessa para o setor ofensivo.



A mudança proposta pela diretoria cruzmaltina, no entanto, não se limitará as quatro linhas. O desafio de evitar o desperdício do escasso dinheiro no cofres do clube é levado a sério com os contratos de produtividade acertado com os reforços contratados ou jogadores em negociação. Após o início com o pé esquerdo no Carioca, com duas derrotas, Marcelo Cabo terá muito trabalho para criar uma nova identidade para o Vasco.

"Iniciamos com uma apresentação de boas-vindas aos jogadores. Batemos um papo com eles por aproximadamente 15 minutos. Logo depois, fomos aos trabalhos. A equipe principal se reapresentou, fez um treino na academia e depois foi para o campo comigo. E quem jogou no sábado fez um trabalho regenerativo. A primeira impressão foi muito boa, os jogadores chegaram muito motivados, muito dispostos para que a gente possa fazer uma grande temporada", disse Marcelo Cabo, ao site oficial do clube.



Nesta terça, o Vasco tem programado treino em em período integral, no CT do Almirante. No sábado, o Cruzmaltino recebe o Nova Iguaçu, às 18h, em São Januário, em busca da primeira vitória na competição.