Gustavo Torres não emplacou na Colina: em 12 jogos não marcou nem um gol sequer Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 20:31

Rio - Fora dos planos do Vasco para 2021, o colombiano Gustavo Torres teve o contrato suspenso e capitaneia a barca que zarpará de São Januário. Emprestado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, o atacante tinha vínculo válido até dezembro, mas em comum acordo acertou a saída da Colina. Em negociação avançada com o Colo Colo, do Chile, Leonardo Gil, com contrato até o meio do ano, deve seguir o mesmo destino.

Os dois estrangeiros integram a lista de oito jogadores que foram liberados da reapresentação do elenco principal, nesta segunda-feira, no CT do Almirante. O zagueiro Werley, os laterais Yago Pikachu, Henrique e Neto Borges, o volante Marcos Júnior e o atacante Lucas Santos são os outros nomes que ficaram fora da triagem do técnico Marcelo Cabo e estão autorizados a buscar um novo destino.

Referências no Vasco, Leandro Castan e Martín Benítez se reapresentaram nesta segunda-feira, mas seguem com o futuro incerto na Colina. Dono de um dos maiores salários do clube, o zagueiro tem sodangens de clubes da Série A. Emprestado pelo Independiente, da Argentina, até junho, o camisa 10 pode mudar de ares antes do fim do compromisso.

O Vasco tem a prioridade para exercer a opção de compra de 60% dos direitos de Benítez, por cerca de R$ 21 milhões. Com a queda de receita avaliada em R$ 100 milhões devido à queda para a Segunda Divisão, o clube precisaria de um aporte financeiro para realizar o investimento. Com dois meses de salário aberto, a diretoria trata o pagamento da folha em dia, e dentro da nova realidade, como prioridade.