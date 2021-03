Zeca defendeu o Bahia na última temporada Reprodução Instagram

Por Venê Casagrande

Publicado 09/03/2021 14:55

O lateral Zeca encerrou a sua passagem pelo Internacional nesta tarde, após rescindir o vínculo de forma amigável com o Colorado, que iria até junho de 2022. O jogador viaja ainda nesta terça-feira para se apresentar ao Vasco e assinar contrato válido ate dezembro, com a possibilidade de estender por mais um ano se a equipe cruzmaltina conseguir acesso à. Série A em 2021.

Revelado pelo Santos, Zeca fez parte da seleção brasileira olímpica que conquistou o inédito ouro no Maracanã, em 2016. O lateral fez parte de uma equipe repleta de craques como Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus, entre outros grandes nomes.

Em 2018, Zeca acertou com o Internacional, onde atuou por duas temporadas. Em 2020, o lateral, que é polivalente e atua pelos dois lados, foi emprestado ao Bahia, time que defendeu em 19 partidas e marcou um gol. O jogador vê com bons olhos uma ida para o Vasco para reconquistar o bom futebol que lhe fez vestir a camisa da Seleção.

No domingo, o Vasco anunciou os seus primeiros reforços para a temporada de 2021. O zagueiro Ernando, ex-jogador do Bahia, e o meia Marquinhos Gabriel, ex-Athletico-PR. O Cruzmaltino ainda negocia com Wellington Nem, ex-atacante do Fluminense.