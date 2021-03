Martín Benítez Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 09/03/2021 18:12

Rio - A passagem de Martín Benítez pelo Vasco parece estar perto do fim. Com o São Paulo tentando sua contratação por empréstimo junto ao Independiente-ARG, o jogador tem interesse em deixar São Januário para defender o clube paulista. A informação é do site "GE".

Apesar de sua identificação com o Vasco, Benítez vê o negócio com bons olhos pelo fato de ter contrato com o Cruzmaltino apenas até junho. Caso assinasse com o São Paulo, o empréstimo seria até dezembro.

O Vasco, porém, quer uma compensação financeira para liberá-lo. Em janeiro, após uma longa negociação, o Cruzmaltino desembolsou US$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) ao Independiente para estender o empréstimo de Benítez até julho.