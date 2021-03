Ernando e Marquinhos Gabriel Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 09:30

Rio - Primeiros reforços anunciados pelo Vasco para a temporada de 2021, o zagueiro Ernando e o meia Marquinhos Gabriel deram as suas primeiras palavras como jogadores do clube carioca. Eles assinaram contrato na última terça-feira, após realizarem exames médicos. O apoiador prometeu trabalhar para reconduzir o Cruzmaltino para a Série A do Brasileiro.

"Agradeço pela oportunidade, por mais uma na minha carreira e na minha vida. Muito agradecido e ansioso para iniciar os trabalhos para ficar o mais rápido possível à disposição do professor para os grandes desafios que teremos nesse ano. Queremos colocar o Vasco onde merece estar. Prometo muito trabalho e quero colher grandes frutos", afirmou Marquinhos, que estava no Athletico-PR.

Ex-jogador do Bahia, o zagueiro Ernando, de 32 anos, comemorou a oportunidade de vestir a camisa do Vasco e participar de um momento de reestruturação do clube carioca.



"Muito feliz de receber a oportunidade de vestir essa camisa tão grande. Esperamos ajudar nesse processo de reestruturação do clube. Venho com muita determinação, com muita garra, e já me coloco à disposição do treinador. Queremos um Vasco forte nesse ano para trazermos alegrias ao torcedor", disse.