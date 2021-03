benítez meia do Vasco VASCO TV / DIVULGAÇÃO

Por MH

Publicado 15/03/2021 19:56

O São Paulo aguarda apenas a documentação do Independiente, da Argentina, para anunciar a contratação do apoiador Martín Benítez. Como o Vasco já pagou ao clube argentino US$ 160 mil (R$ 903 mil) dos US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) estipulados para o empréstimo até junho, o jogador devolverá esse valor (havia um débito com o atleta de três salários e o 13º) e ainda pagará cerca de R$1,5 milhão a mais para o Vasco, como forma de indenização por sua saída antecipada.

Nessa negociação, São Paulo e Vasco também acertaram o empréstimo de Paulinho Bóia ao Vasco até o fim de 2021. Benítez foi uma boa contratação do Gigante da Colina em fevereiro de 2020. Disputou 33 jogos e marcou três gols. Em dezembro, após a gestão do ex-presidente Alexandre Campello optar por não fazer um investimento para comprá-lo, o jogador retornou à Argentina. Em janeiro, porém, houve uma reviravolta e o empréstimo foi renovado.