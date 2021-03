Referência no meio de campo, Benítez será um desfalque de peso do Vasco contra o Goiás RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 21:44

Rio - O São Paulo encaminhou a negociação para anunciar Martín Benítez como reforço até o fim de 2021. Pela cessão do camisa 10 antes do fim do contrato, com validade até junho, o Vasco receberá cerca de R$ 2 milhões pela liberação imediata. No acordo, o atacante Paulinho Boia, de 22 anos, chegará por empréstimo até o fim da temporada.

O avanço na negociação foi revelada pelo 'ge'. Nesta segunda-feira, o clube paulista chegou ao entendimento com o Independiente, da Argentina, dono dos direitos do apoiador, e fechou todas as pontas soltas. O Vasco receberá de volta do estafe de Benítez cerca R$ 903 mil investidos em janeiro pela renovação do empréstimo.

Na rescisão, o argentino, que ainda tem débitos referentes de três salários e o 13º, ainda pagará cerca de R$1,5 milhão ao Vasco, como indenização. Diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro, trata os detalhes do acerto com Paulinho Boia.

Ao mesmo tempo em que trabalha para reduzir o valor da folha de pagamento de 2020, calculada em R$ 4 milhões, o Vasco segue em busca de reforços. Estão na lista um goleiro, um lateral-esquerdo, um apoiador e e atacantes.