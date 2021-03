Yago Pikachu Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 16:27

Rio - Após cinco temporadas, Yago Pikachu deu adeus ao Vasco e irá defender o Fortaleza em 2021. O jogador, de 28 anos, admitiu que estava na hora de respirar novos ares, porém, não gostaria de ter deixado o clube carioca na Série B. Com sentimento de gratidão, o lateral e meia afirmou que quando esteve em campo honrou a camisa do clube carioca.

Publicidade

"Primeiro é um sentimento de gratidão por tudo que passei no clube, conheci muita gente, funcionários. E agora vamos respirar novos ares. Acredito que era o momento certo, mas não da forma que está sendo com o rebaixamento. Mas acredito que fiz meu papel da melhor maneira possível, me doei o máximo desde aquele jogo contra o Madureira em 2016 até o último contra o Goiás. Saio de cabeça erguida e agradeço muito ao clube por tudo que passei", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com."



Com 253 jogos e 40 gols, o jogador foi o atleta que mais vestiu a camisa do Vasco no atual século. Ao falar sobre as dificuldades no clube carioca, Pikachu afirmou que deixar o Cruzmaltino pela "porta da frente" é uma alegria que ele irá guardar.

Publicidade

"Teve oportunidade de sair na Justiça, mas nunca foi meu desejo. Nunca passou pela minha cabeça colocar o clube na Justiça e essa negociação foi feita para sair pela porta da frente. Até porque tudo pelo que o clube fez por mim", disse.