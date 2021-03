Taça da Copa do Brasil Divulgação / CBF

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 11:38

Rio - A partida entre Vasco e Caldense marcada para a próxima quinta-feira pela Copa do Brasil, na cidade de Poços de Caldas, pode não acontecer. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o duelo que está marcado para Minas Gerais pode ser adiado por conta da pandemia da Covid-19.

O estado de Minas Gerais iria receber jogos de outros estados, porém, o governador Romeu Zema (NOVO-MG) as vetou. O governante ainda anunciou na manhã desta terça-feira novas medidas de combate à Covid-19 e instituiu a onda roxa em todas as regiões do estado mineiro.



Ainda existe a possibilidade da paralisação de todos os jogos no estado, incluindo o Campeonato Mineiro. Vai haver uma reunião na tarde desta terça-feira para definir a continuidade ou a pausa das partidas de futebol realizadas no estado.