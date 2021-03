Leandro Castan está de volta e viajou com a delegação do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 14:03

Rio - O Vasco iniciou a viagem para Poço de Caldas-MG, para encarar a Caldense, pela estreia da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 21h30. Em busca da vaga para próxima fase, o Cruzmaltino conta com a volta de Leandro Castan, Cano e Léo Matos. Contratado recentemente, Zeca também viajou e deve estrear.

Publicidade

Recuperado de lesão na coxa, Castan foi reintegrado ao elenco nesta segunda-feira. O futuro do capitão ainda é incerto. Por ora, o zagueiro tem contrato com o Vasco até dezembro de 2022 e está nos planos do técnico Marcelo Cabo.

O artilheiro Cano, por sua vez, reaparece após recuperar-se de lesão na coxa, sofrida na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás. Recuperado de Covid-19, Léo Matos voltou a treinar no sábado, foi avaliado e também está à disposição para a partida.



Publicidade

Contratado recentemente, Zeca deve estrear pelo Cruzmaltino. Fora do último jogo contra o Nova Iguaçu, o lateral está sendo preparado para enfrentar a Caldense e viajou com o time. As outras contrações, Ernando e Marquinhos Gabriel, estrearam no último sábado.