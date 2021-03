Leandro Castan Gilvan de Souza

Rio - Ainda segue indefinido o futuro de Leandro Castan no Vasco. No entanto, segundo informações do "ge", decisões só serão tomadas após o jogo com a Caldense, na quinta-feira, às 17h30, em Poços de Caldas. Apesar do "mistério" se o capitão Cruzmaltino fica ou não, se sabe que há vontade do jogador e da diretoria que ele permaneça.

Para que o atleta de 34 anos fique no Rio de Janeiro, será necessário que haja uma diminuição em seu salário para essa temporada. O Vasco, que não vive uma boa fase financeira, vai jogar a Série B neste ano, e a tendência é que o contrato do jogador volte a vigorar em 2022, caso o clube consiga o acesso. A forma de acordo ainda está sendo discutida.



É tratado também a chance de Castan receber o que tem direito após o término de seu contrato, e a dívida do Vasco com o atleta seria alongada desta forma.

"Desde o início da reformulação do elenco, o Pássaro demonstrou interesse em contar com o Leandro, e o Leandro em ficar no Vasco. Sabíamos obviamente das dificuldades financeiras que o Vasco passaria ao longo do ano e, assim como o Vasco, através do Pássaro, demonstrou interesse em esportivamente contar com o Leandro. O Leandro também demonstrou interesse em ajudar esse fluxo financeiro do Vasco ao longo desses próximos anos", disse Matheus Braga, empresário de Castan e sócio da Lifepro.

O Vasco deve ao zagueiro dezembro, janeiro, fevereiro e o 13º de 2020 . Além disso, Castan está incluído num acordo celebrado pela diretoria anterior, em julho do ano passado, quando também um atraso de três folhas e direitos de imagem com o elenco foi repactuado em 12 parcelas.