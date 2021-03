Morato Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 19:32

Rio - O acerto do atacante Morato, do Red Bull Bragantino, com o Vasco precisou ser adiado. De acordo com o site "Globo Esporte", o jogador sentiu um incômodo no púbis, que atrasou o desfecho da negociação, previsto para o último fim de semana.

Morato está realizando treinamento no Bragantino e deve estar liberado pelo DM até a próxima semana. Apesar de ser um problema considerado leve, a decisão de comunicar ao clube carioca partiu do próprio jogador, que quer chegar a São Januário 100%.



Caso o negócio seja concluído, Morato chega ao Vasco por empréstimo até o fim do ano. No ano passado, disputou 34 partidas pelo Bragantino e marcou dois gols.