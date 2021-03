Leandro Castan Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 22:00

Rio - A situação do zagueiro Leandro Castán no Vasco ainda está indefinida. No entanto, independente do atleta sair ou não do clube, o Cruzamltino não deve ir ao mercado em busca de mais um atleta para a posição. A informação foi publicada pelo canal 'Atenção, Vascaínos!'. Nesta janela, a diretoria vascaína já trouxe o zagueiro Ernando.

Castán não fez boa temporada em 2020 e foi questionado por parte da torcida do clube. No entanto, o defensor está disposto a reduzir o salário para seguir no Vasco para a disputa da Série B. Para isso, o staff do zagueiro pede que o contrato seja estendido até o fim de 2023. Para a posição, o clube conta com Ernando, Ricardo Graça, Ulisses e Miranda.