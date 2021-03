Referência no meio de campo, Benítez será um desfalque de peso do Vasco contra o Goiás RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 15:25 | Atualizado 18/03/2021 15:26

Rio - Mesmo sem ainda ter sido oficializado pelo São Paulo e ter sua saída anunciada pelo Vasco, Martín Benítez já realizou o seu primeiro treino sob o comando de Hernán Crespo. As informações são do portal "UOL".

O meia argentino teria participado das atividades da última quarta-feira, no Centro de Treinamento da Barra Funda, sendo inclusive testado entre os titulares.



Benítez chega ao São Paulo após um acordo entre as equipes, no qual o Vasco receberá um jogador em forma de compensação. O Cruzmaltino pediu o zagueiro Diego Costa, mas recebeu um "não" da diretoria do Tricolor Paulista.

O jogador, que pertence ao Independiente, será emprestado ao Tricolor Paulista. Adaptado ao futebol brasileiro, Martín Benítez pediu para se transferir para o São Paulo devido as dificuldades financeiras do Cruzmaltino.