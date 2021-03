Recuperado de uma lesão na coxa direita, Cano será opção no banco contra a Caldense Divulgação/Vasc0

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 17:06

Poços de Calda - Com a estreia do lateral-direito Zeca e do apoiador Marquinhos Gabriel como titulares, o Vasco divulgou a escalação para o confronto com a Caldense, nesta quinta-feira, às 17h30, no Ronaldão. No entanto, a ausência de Germán Cano foi muito sentida pelo torcedor. Tiago Reis foi o escolhido de Marcelo Cabo para iniciar o jogo.

Em tratamento intensivo para curar de uma lesão na coxa direita sofrida na rodada final do Brasileiro de 2020, o atacante argentino não participou de treinos táticos durante a semana. Por precaução, a comissão técnica decidiu não acelerar a volta do camisa 14, que ainda não jogou na temporada 2021.

Em processo de renegociação de contrato, Leandro Castan é outra opção no banco de reservas e Ricardo Graça será o capitão do Vasco. Recuperado do quadro de covid-19, Léo Matos foi relacionado.

Com a premiação de R$ 675 mil em jogo, o Vasco entrará em campo com: Lucão, Zeca, Ernando, Ricardo Graça e Matheus Nunes; Bruno Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec, Talles Magno e Tiago Reis.