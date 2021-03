Marcelo Cabo RAFAEL RIBEIROvasco

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 19:36

LUCÃO - Fez boa defesa no chute forte de Amarildo e também agiu em dois tempos para defender o arremate de Lazari no primeiro tempo. Não teve culpa no gol da Caldense. NOTA: 6,0

ZECA - Não teve grande efetividade na partida, mas foi seguro na defesa. Chegou atrasado em uma dividida e levou cartão amarelo. Foi substituído no segundo tempo. NOTA: 5,5

Publicidade

LÉO MATOS - Foi importante para retomar o fôlego na direita e cortou bolas que poderiam ocasionar gols da Caldense. Pouco foi à frente e levou amarelo no fim. NOTA: 5,5

ERNANDO - Não foi muito exigido na etapa inicial. Cortou bolas importantes no segundo tempo e assegurou o empate para o Vasco apesar de toda pressão da Caldense. NOTA: 6,5

Publicidade

RICARDO GRAÇA - Assim como o parceiro de zaga, não teve muito trabalho no primeiro tempo. Arriscou alguns lançamentos longos e não comprometeu no resultado para o Vasco. NOTA: 6,0

MT - As principais jogadas do Vasco saíram pelo lado do lateral, que apoiou bastante na etapa inicial. Cansou na etapa final e abriu espaços pela esquerda. NOTA: 6,5

Publicidade

LEANDRO CASTÁN - Entrou no fim para aumentar a força defensiva do Vasco. SEM NOTA

BRUNO GOMES - Se movimentou bastante no meio e criou oportunidades de gol para o Vasco. Quase entregou um gol para a Caldense na etapa inicial, mas foi preciso nos desarmes no segundo tempo. NOTA: 6,5

Publicidade

ANDREY - Arriscou um bonito chute na etapa inicial, mas o goleiro pegou. Foi correto nos passes e desarmes, mas não apertou na marcação que ocasionou o gol da Caldense. NOTA: 5,5

MARQUINHOS GABRIEL - Marcou o gol de falta com desvio na barreira no primeiro tempo, e também deu qualidade nos passes no meio-campo. Cansou e foi substituído na etapa final. NOTA: 7,5

Publicidade

JUNINHO - Retomou o fôlego do meio-campo da equipe, mas trabalhou mais no aspecto defensivo para evitar a virada da Caldense. Levou amarelo por falta perigosa perto da área. NOTA: 5,5

GABRIEL PEC - Criou boas chances e até arriscou uma bicicleta de fora da área nos primeiros 45 minutos. Perdeu um gol quase embaixo das traves no início do segundo tempo. Foi substituído. NOTA: 7

Publicidade

VINICIUS - Entrou no decorrer da etapa final, mas nada acrescentou para o sistema ofensivo do Vasco. NOTA: 5,0

TIAGO REIS - Cometeu alguns erros em momentos decisivos do Vasco no ataque e pouco produziu no primeiro tempo. Perdeu um gol de cabeça praticamente debaixo do gol. Foi substituído no segundo tempo. NOTA: 4,5

Publicidade

GERMÁN CANO - Entrou no fim e pouco fez. SEM NOTA.

TALLES MAGNO - Não criou muitas jogadas e foi apagado durante todo o jogo. Pecou no quesito técnico em alguns lances que poderiam se desenvolver em ataques do Vasco. NOTA: 5,0

Publicidade

MARCELO CABO - Montou uma equipe mais leve do que a entrou em campo no final de semana. Pec e Marquinhos Gabriel deram mais mobilidade ao meio. Fez ótimo primeiro tempo, com pressão na equipe adversária, mas abriu espaços e recuou o time no segundo tempo, o que ocasionou o empate da Caldense e a pressão do time mineiro no final da partida. NOTA: 6,0

CALDENSE - Não teve grande força ofensiva para pressionar o Vasco no primeiro tempo. As principais jogadas foram em lances isolados, com falhas da defesa do Vasco ou bola parada. Amarildo e David Lazari foram os principais nomes da equipe mineira. Na etapa final, conseguiu pressionar o Cruzmaltino, mas não foi eficaz para sair classificado. NOTA: 5,5