Marcelo Cabo RAFAEL RIBEIROvasco

Por MH

Publicado 18/03/2021 20:32

Após ter passado com dificuldades pela Caldense-MG — empate em 1 a 1, fora de casa, resultado que levou o Vasco à segunda fase da Copa do Brasil —, o técnico Marcelo Cabo preferiu enaltecer a postura da equipe na etapa inicial, quando seus comandados tiveram mais a posse de bola e procuraram deixar o time da casa em seu campo de defesa.

"Fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos até colocar um pouco da nossa ideia do jogo ,porém a grande dificuldade foi o piso do gramado. Isso dificultou a característica da nossa equipe, o jogo apoiado e que bota a bola no chão. Ficou um jogo muito competitivo, muito corporal, de segunda bola. Minha equipe não era um time de imposição física, essa foi a principal dificuldade. Pegamos uma equipe invicta. Sabíamos que íamos pegar uma equipe que criaria muita dificuldade, talvez o mais difícil, mas o mais importante era a classificação. Tivemos bom momento técnico, de boa competitividade. O jogo ficou muito de segunda bola, muito aéreo, e isso nos prejudicou um pouco" disse o comandante, que completou.



"Acho que as finalizações da Caldense foram muito de fora da área, cruzamentos também computaram como finalização. Tivemos 60% de posse de bola no primeiro tempo, tive que mexer por questão física. Zeca e Marquinhos não iam conseguir jogar o jogo todo, o jogo estava muito truncado para o Pec. Era normal que a Caldense saísse para buscar a classificação, mas acho que o momento era de conseguir a classificação".