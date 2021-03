Vanderlei Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 23/03/2021 10:00

Rio - Em busca de um reforço para o gol, após a saída de Fernando Miguel para o Atlético-GO, o Vasco tem avaliado alguns nomes para a posição. De acordo com o portal "Esporte News Mundo", o nome de Vanderlei, do Grêmio, tem ganho força em São Januário.

Uma ala da diretoria vascaína vê com bons olhos a contratação de outro goleiro do Tricolor gaúcho. No entanto, clube carioca ainda aguarda o que vai ser definido sobre a situação do jogador de 37 anos no Grêmio para fazer qualquer tipo de contato.



Na última temporada, Vanderlei atuou em 58 jogos, porém, o Grêmio busca novos nomes para a posição. Na última temporada, ele, Paulo Victor e Júlio César, que chegou a ser ventilado no Vasco, não tiveram desempenhos que agradaram os torcedores do clube gaúcho.