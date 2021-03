Fellipe Bastos Luciano Belford

Publicado 23/03/2021 12:31

Rio - O meia Fellipe Bastos, de 31 anos, fez parte do elenco do Vasco na última temporada, porém, o jogador acabou deixando o clube carioca durante a passagem de Ricardo Sá Pinto pelo Cruzmaltino. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o atleta falou sobre a sua relação com o treinador e revelou o atrito com o português que levou a sua saída do clube de São Januário.

"No outro dia, ele me chama na sala dele para conversar comigo. Ele disse: "Você sabe que pode ficar fora de qualquer jogo que eu escolher". Falei: "Claro, o senhor é o treinador e escolhe. Com certeza é alguma coisa que a gente tem que acatar". Aí ele começou a se exaltar e a falar alto: "Você tem que me respeitar como treinador". Eu falei: "Te respeito como treinador, mas você não precisa falar alto. Só estamos eu e você na sala, estamos conversando". Ele: "Mas você tem que acreditar na minha palavra". Falei: "Não sei se foi você, se foi o supervisor, se foi o diretor, mas eu acho muito estranho o que aconteceu. Eu estava liberado para jogar na Argentina e sete dias depois no Brasil eu não estava. Mas cabe a mim aceitar ou não", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



O jogador afirmou que o treinador português demonstrou bastante irritação com ele. O clima entre os dois ficou bastante quente com exaltação dos dois lados. "Aí ele ficou possesso, começou a falar alto, gritar... Quando ele botou o dedo na minha cara, eu falei: "Cara, eu te respeito como treinador, mas você não é meu pai para ficar falando assim comigo. Então fala baixo, e a gente conversa normal". Ele falou mais alto, a gente se exaltou, e um falou alto com o outro. Aí eu saí da sala, e ele falou: "Vai treinar afastado"", disse.

Fellipe Bastos viveu momentos de altos e baixos no Vasco em suas três passagens pelo Cruzmaltino. Bastante sincero, o meia fez críticas sobre a postura que alguns companheiros tiveram na última temporada.

"Teve uma frase que falei é que o Vasco não é Disneylândia. Isso eu falei lá dentro, e vocês podem reproduzir. Alguns jogadores realmente achavam que estavam na Disney porque não tinha torcedor", disse.