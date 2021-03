Ernando fazia dupla de zaga do Vasco com Ricardo Graça Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 12:46

O técnico Marcelo Cabo não poderá contar com Ernando para a partida do Vasco desta quarta-feira (24) contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca. O zagueiro teve constatado um edema no músculo posterior da coxa direita, já iniciou o tratamento em período integral e está vetado. Leandro Castan e Miranda são as opções para fazer a dupla de zaga com Ricardo Graça.



O departamento médico vascaíno não confirmou a gravidade da lesão nem o tempo que o jogador ficará fora. Ernando se machucou no segundo tempo do clássico com o Botafogo, quando acabou substituído. Na ocasião, Miranda foi quem entrou em seu lugar.



Publicidade

Além do zagueiro, Marcelo Cabo também não poderá contar com o centroavante Germán Cano. Recuperado de lesão na coxa direita, o argentino chegou a jogar cerca de 20 minutos no clássico, mas seguirá com o trabalho de recondicionamento físico. A expectativa é que volte a ficar à disposição na próxima rodada.