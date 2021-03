Léo Jabá. Divulgação Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 14:13

Rio - O Vasco tem negociações avançadas para contratar o atacante Léo Jabá, de 22 anos, ex-Corinthians e que atualmente está no PAOK, da Grécia. O jogador deve assinar até dezembro e já está no Rio para realizar exames médicos.

Publicidade

A negociação do Cruzmaltino com o atleta já acontece há algumas semanas. Ele chegou a ter um acordo encaminhado com o Atlético-GO, mas voltou atrás após surgir o interesse do time carioca.



Revelado pelo Corinthians, Jabá é um atacante que costuma atuar pelo lado do campo, perfil que o Vasco tem buscado no mercado. Até o momento, o clube já contratou o zagueiro Ernando, o lateral Zeca e o meia Marquinhos Gabriel.