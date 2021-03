Martín Benítez deixa o Vasco após 33 jogos Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 15:34

Agora é oficial. Apesar de Martín Benítez estar treinando no São Paulo desde a semana passada, somente na tarde desta terça-feira (23) o Vasco anunciou a rescisão de contrato com o argentino. Segundo nota oficial, o Cruzmaltino receberá uma compensação financeira dos paulistas pela negociação (superior a R$ 2 milhões), e ainda terá direito a um percentual em caso de venda futura.



Benítez tem seus direitos econômicos ligados ao Independiente (ARG), que o emprestou ao Vasco, inicialmente até dezembro, mas com acordo estendido até 30 de junho. Com a queda à Série B, o Cruzmaltino se viu obrigado a negociá-lo para diminuir a folha salarial.

Nas conversas, o Vasco ainda teria direito a um jogador cedido pelo São Paulo por empréstimo até o fim do ano. Entretanto, o nome escolhido, o atacante Paulinho Boia, não aceitou a transferência. Esse imprevisto atrasou o acordo. Diante do impasse, os clubes acertaram, segundo a nota oficial, "um valor de crédito para usar numa futura negociação com algum jogador do São Paulo. Caso nenhum atleta seja envolvido, o Tricolor Paulista terá que devolver esse crédito em dinheiro".



Benítez disputou 33 jogos com a camisa vascaína e fez apenas três gols.