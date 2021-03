O Vasco pode estrear o novo uniforme contra o Macaé, nesta quarta-feira, em São Januário Bruno P. Soares/Vasco

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 20:28

Rio - Poucas horas depois do vazamento de seu novo uniforme viralizar na internet, o Vasco confirmou na noite desta terça-feira os detalhes do lançamento do modelo batizado como 'Timoneiro'. Predominantemente preto, o novo uniforme pode ser usado pela primeira vez na quarta-feira, no confronto com o Macaé, às 18h, em São Januário.

"A camisa “Timoneiro” tem em sua essência exaltar as raízes do Remo, que deram sempre muitas glórias ao clube. Foi assim que surgiu a ideia da releitura do uniforme que o “patrão” usava em suas competições ao comandar a sua equipe. A faixa a tiracolo para a direita do ombro define a importância e bravura que o timoneiro tem ao governar, tripular e motivar os seus navegadores. Reza a lenda que o único vascaíno habilitado a utilizar o uniforme com a faixa invertida seria o Timoneiro. Por estar sentado em posição oposta aos remadores, ele estaria com a faixa em harmonia com os demais", diz trecho do texto publicado no site oficial do clube.



O desenho da terceira camisa, criada pelas mãos do designer do clube Marcelo Azalim e confeccionada pela Kappa, tem como característica o escudo monocromático, uma aplicação da Cruz de Cristo na nuca e tecido tecnológico de alto relevo com a técnica embossing representando as velas.