Luto Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 09:30

Rio - O ex-jogador Almir Coutinho, de 73 anos, que defendeu o Vasco teve a sua morte confirmada na última terça-feira. O ex-atleta, que morava em Brusque, em Santa Catarina, foi vítima de complicações da Covid-19.

Revelado na base do clube carioca no anos 1960, o jogador teve poucas oportunidades no Cruzmaltino. Além do Vasco, Almir passou por clubes como Campo Grande, São Bento, São Cristóvão, Nacional e Fast Club.

Após encerrar sua carreira como jogador, Almir se tornou servidor da prefeitura de Brusque. Ele iniciou no serviço público em 1989, quando trabalhou por seis anos como supervisor. Em 2013 voltou a trabalhar na prefeitura, como Agente de Serviços Especiais.



Em nota, a prefeitura da cidade catarinense declarou apoio a família: "toda a comunidade esportiva de Brusque se convalesce neste momento de tristeza, que a família, os amigos e toda a comunidade tenham conforto".