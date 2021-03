Diego Farias esteve na mira do Vasco Divulgação

Por Lucas Felbinger e Venê Casagrande

Publicado 24/03/2021 12:41 | Atualizado 24/03/2021 12:45

Rio - Mapeando o mercado para reforçar seu ataque, o Vasco buscou informações sobre o atacante Diego Farias, de 30 anos e que joga no Spezia, da Itália. No entanto, o alto salário do atleta fez com que o Cruzmaltino não avançasse em uma negociação.

Inicialmente, Farias era a primeira opção do Vasco para reforçar o ataque. Sem condições financeiras de bancar o salário do jogador, foi em busca de Léo Jabá, ex-Corinthians e que está no PAOK, da Grécia. Ele já tem acerto encaminhado para assinar por empréstimo e terá metade de seu salário bancado pelo clube grego.



Diego Farias fez praticamente toda carreira na Itália, onde atua desde os 16 anos. Na atual temporada, atuou em 24 partidas e marcou quatro gols.