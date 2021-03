Leandro Castan ainda discute os termos de uma possível redução dos valores do atual salário para permanecer no Vasco Gilvan de Souza

Rio - Penúltimo colocado na Taça Guanabara, com dois pontos conquistados em quatro rodadas, o Vasco terá o reforço dos medalhões Léo Matos e Leandro Castan para buscar a primeira vitória no Campeonato Carioca no confronto com o lanterna Macaé, nesta quarta-feira, às 18h, em São Januário. Além da volta da experiente dupla, o técnico Marcelo Cabo havia anunciado o descanso para Ricardo Graça, MT, Bruno Gomes e Germán Cano e promoverá mais mudanças.

"Foi elaborado um plano individual para todos os atletas do grupo. Serão incrementadas, de forma progressiva, as cargas de treinamentos e jogos para que cada um consiga sustentar níveis de performance elevados nos momentos cruciais das competições. Como exemplo, podemos citar a necessidade de alguns atletas aumentarem seus níveis de força e de massa muscular, o que é inviabilizado quando se joga três vezes na semana", disse o coordenador científico do Vasco, Marcos Cezar, ao site oficial do clube.



Como Ernando sofreu uma lesão na coxa direita, a zaga será formada por Miranda e Castan, que deve recuperar a braçadeira de capitão. Recuperado após contrair o novo coronavírus, Léo Matos volta à lateral direita e Zeca será deslocado para a esquerda no lugar de MT.

No meio de campo, Juninho é o mais cotado para herdar a posição de Bruno Gomes, completando o trio ao lado de Andrey e Marquinhos Gabriel. A formação, no entanto, pode mudar, pois existe a dúvida entre o apoiador Carlinhos e o atacante Tiago Reis. Como Cano, recuperado de uma lesão muscular, ainda realiza um trabalho de fortalecimento muscular e recondicionamento físico, Marcelo Cabo tem buscado alternativas.



Com isso, o provável escalação do Vasco contará com a seguinte formação: Lucão, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Juninho e Marquinhos Gabriel; Talles Magno, Gabriel Pec e Tiago Reis (Carlinhos).