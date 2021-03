Bernardo Reprodução

27/03/2021

Rio - O meia Bernardo, de 30 anos, que teve duas passagens pelo Vasco foi novamente oferecido ao clube carioca. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", o atleta teve o nome levado à São Januário pela empresa AF Gestão Esportiva que o representa. De acordo com os representantes do atleta, o jogador está sendo avaliado pela gestão esportiva do Cruzmaltino.

Em contato com o site, Bernardo afirmou que deseja defender o Vasco novamente. O último clube do jogador foi o Rio Branco, do Paraná. "Eu fiquei sabendo sim que meu nome foi passado para o departamento de futebol. Não vou criar expectativas como criei das outras vezes de achar que ia dar certo e não deu, e isso me deixou muito chateado. Hoje eu mantenho os pés no chão, até porque hoje estou empregado, disputando o Paranaense pelo Rio Branco. Estou feliz pela oportunidade que o clube me deu, muito focado, dedicado e muito confiante que vamos fazer um grande campeonato. Fico feliz que tenham pessoas que gostam de mim, querem o meu bem e estão me ajudando a estar no Vasco novamente, mas mantenho os pés no chão. Creio que se for da vontade de Deus, o que tiver que ser, vai ser", afirmou.



As duas passagens de Bernardo pelo Vasco foram bem diferentes. Em 2011, o jogador foi uma peça importante no elenco campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro. Ele ficou no clube até 2014, quando foi emprestado ao Palmeiras. No ano seguinte, retornou ao Cruzmaltino e não chegou nem a terminar a temporada no clube, sendo emprestado ao Ceará. No Vozão, ele teve contato com Marcelo Cabo, atual comandante do clube de São Januário.

"Conheço o Marcelo Cabo e a família dele. Tive uma passagem com ele no Ceará em 2015, mas não foi tão boa. Eu estava em uma fase ruim, tinha acabado de sair do Vasco, não estava focado, estava perdido. Mas ele é um excelente treinador, tem uma carreira linda no futebol e tenho certeza que ele vai firme no Vasco nesta temporada. Torço pelo sucesso dele, um cara que já passou pelo futsal do Vasco e conhece bem a grandeza do clube. Tenho certeza que terá um ano maravilhoso e colocará o Vasco de novo em seu lugar que é a Série A", disse.