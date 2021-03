Nicolas Divulgação

Rio - Em busca de nomes para o ataque, o Vasco teria procurado o atacante Nicolas, do Paysandu, e feito uma proposta pelo jogador, de 31 anos. O interesse no atleta foi divulgado pelo presidente do clube paraense, Maurício Ettinger, em seu perfil oficial no Twitter.

"O Paysandu recebeu uma proposta do Vasco, na verdade foi o Nicolas que recebeu e passou pra mim. Nenhum interesse do Paysandu. É uma proposta de empréstimo até dezembro. Se eles gostarem, ficam com o Nicolas por um valor de uns 20% da multa, pago em três vezes, a primeira no final do ano... Quer dizer, nada de interesse para o Paysandu, que não vai aceitar e continuar com o Nicolas", afirmou o mandatário.



Nicolas chegou ao Paysandu em 2019 e é um dos xodós da torcida do Papão. Ele tem até o fim de 2022, com multa rescisória de R$ 5 milhões. Em seu contrato não existe cláusula de liberação para clubes de divisões superiores ou para o exterior.

Na última temporada, o jogador atuou em 41 jogos, fazendo 19 gols pelo clube que disputou a Série C e não conseguiu o acesso. Ao todo, Nicolas tem 34 gols em 86 partidas pelo Paysandu.