Renato Gaúcho LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 16:15

Rio - De olho no mercado em busca de reforços, o Grêmio também prepara a saída de jogadores. O Tricolor tem, pelo menos, cinco jogadores em uma lista de negociáveis em seu elenco. A diretoria gremista recebeu sondagens de outros clubes e avisou que Vanderlei, Paulo Victor, David Braz, Victor Ferraz e Michel podem ser negociados.

O Cerro Porteño esteve muito perto de anunciar a contratação do goleiro Paulo Victor, mas o clube paraguaio não conseguiu resolver a inscrição do goleiro em tempo hábil até as 23h59 desta sexta-feira.

Publicidade

De acordo com o ge, as consultas por estes atletas ainda não avançaram devido aos valores dos vencimentos mensais. A tendência é que Michel seja testado em treinos e jogos do Gauchão. O próximo compromisso do Tricolor será contra o Brasil de Pelotas, no domingo, às 21h.