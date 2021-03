Matías Galarza fez o primeiro gol da partida Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 22:00

Rio - Destaque do Vasco da Gama nas últimas duas partidas com gols marcados, o meio-campista Matías Galarza começa a mostrar potencial no Cruzmaltino. Emprestado pelo Olimpia-PAR, o jogador pode ser comprado pelo clube carioca por R$ 700 mil ao fim do vínculo de cessão. No entanto, mesmo com as boas atuações do paraguaio, o diretor de futebol Alexandre Pássaro afirmou que não tem pressa para adquirir o atleta de 19 anos.

"A situação do Matías, a opção de compra se exerce no último dia de contrato. Não tem porquê você antecipar. A gente tem que esperar a dinâmica. Temos 1 ano pela frente, se o Matías estiver bem e ocorrer tudo certo a gente estuda isso. Nós não vamos trazer jogador ou descartar sem um processo de análise, e temos analisado muitos jogadores. E o Matías foi um desses jogadores", disse Pássaro em coletvia nesta segunda-feira.