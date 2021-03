Talles Magno Daniel Castelo Branco

Rio - A lesão no menisco de Talles Magno, que levará o atacante, de 18 anos, a ter que se submeter a uma artroscopia acendeu o alerta no Vasco. O clube carioca já desejava a contratação de mais um atacante, com a contusão do atleta, a necessidade do reforço se tornou ainda maior.

O Cruzmaltino já se reforçou para a posição com a chegada de Morato e Léo Jabá, que podem executar essa função, porém, a avaliação é de que mais um nome é necessário. Os atacantes Everaldo e Léo Natel, ambos do Corinthians, foram ventilados no Cruzmaltino, mas as negociações não evoluíram.



Um reforço para a posição de goleiro também é avaliado pelo Vasco. Com a saída de Fernando Miguel, o titular da posição passou a ser o jovem Lucão. O nome de Vanderlei também foi ventilado no Cruzmaltino, mas a negociação acabou não evoluindo.