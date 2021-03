Confirmado ao lado de Miranda, Leandro Castan retoma a braçadeira do Vasco Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 20:51 | Atualizado 30/03/2021 20:53

Volta Redonda - Oitavo colocado no Campeonato Carioca, o Vasco aposta na experiência na campanha de reabilitação na busca por uma vaga na semifinal Taça Guanabara. Para o clássico com o Fluminense, nesta terça-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, o técnico Marcelo Cabo confirmou a volta de Léo Matos, Leandro Castan e Andrey.

Com a perda de Talles Magno, que será submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo, o treinador 'povoou' o meio de campo e manteve o paraguaio Galarza, novo candidato a xodó, entre os titulares.

Portanto, o Vasco entra em campo com a seguinte formação: Lucão, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Andrey, Galarza e Carlinhos; Gabriel Pec e Cano.