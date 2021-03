Marcelo Cabo lamentou o empate com o Fluminense, que deixou o Vasco mais distante do G-4 do Carioca Reprodução

Publicado 31/03/2021 00:30

Volta Redonda - Com a classificação para a semifinal da Taça Guanabara em risco, o Vasco, oitavo colocado, com sete pontos, lamentou o empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Estádio Raulino de Oliveira, na noite desta terça-feira. Ligeiramente melhor no clássico, o Vasco, apesar da boas chances criadas, voltou a falhar na marcação pelo alto no gol de Fred.

"Infelizmente saímos com resultado que não foi bom. Na minha opinião foi muito injusto. Fizemos bom primeiro tempo, depois dos 20 minutos conseguimos equilibrar. Tivemos superioridade na segunda metade do primeiro tempo, saímos para o intervalo com gol. Mas, mais uma vez, houve desatenção na bola parada. O Nenê mudou a batida, geralmente ele bate no segundo pau, mas bateu bola rápida. Foi erro coletivo e tomamos mais um gol.

Apesar da temperatura morna do clássico, o Cruzmaltino criou as melhores chances e foi mais incisivo após a entrada dos atacantes Figueiredo e Laranjeira. A dupla de pratas de casa entrou bem e aumentou as situações de perigo com boa mobilidade e aproximação a Cano.

"Até os 20 minutos não conseguimos encaixar a marcação, mas depois entramos com Laranjeira e Figueiredo e quero aqui parabenizar os dois. Eles mudaram o panorama do jogo. Conseguimos propor o jogo, subimos a marcação. Fizeram passe por dentro, por fora, deram profundidade, fizeram triangulação. Criamos seis chances reais de gol contra duas no fim. Foram 12 a 8 de finalizações, 52% de posse de bola contra 48%. Infelizmente a única coisa que não conseguimos foi sair com a vitória", disse Cabo.

Longe da zona de classificação, o Vasco enfrenta o Bangu, sábado, às 21h05, em Volta Redonda, em busca da 'milagrosa' reabilitação na Taça Guanabara.