Marcelo Cabo

Publicado 03/04/2021 11:03

Rio - O Vasco enfrenta o Bangu, pelo Campeonato Carioca, neste sábado, e deve poupar alguns titulares visando o confronto, de quarta-feira, contra a Tombense, pela Copa do Brasil, em Minas Gerais.

O Vasco precisa de uma vitória contra o Bangu para se manter vivo na disputa para uma vaga na semifinal do Carioca, e vencer o Tombense, daria um aporte financeiro ao clube.



"É um momento que precisamos estar muito antenados, pois temos dois jogos muito importantes, contra Bangu e Tombense. A partida de quarta-feira é mata-mata, vale nossa sequência na Copa do Brasil, então precisamos chegar lá bem preparados. Tomamos essas decisões, preparamos essa estratégia, para sermos competitivos nesses dois compromissos", disse.



Cabo afirmou que dará chance aos garotos da base, principalmente no jogo contra o Bangu.

"Queremos prospectar oportunidades para talentos do Clube, como aconteceu com Laranjeira, Figueiredo, Matías, Caio Lopes e outros garotos. Uma pauta do meu trabalho dentro do Vasco é olhar com carinho para a categoria de base, visando lançar os meninos no momento certo. O Caio e o Marlon vão passar por um período de observação. Quero avaliá-los mais de perto, como fiz com outros meninos", declarou.